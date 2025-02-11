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Вторник, 11 февраля 2025, 20:42 мск

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Глава Пентагона заверил, что на Украине не будет американских войск

Фото: официальный сайт НАТО

Вашингтон не планируют направлять военных на Украину и рассчитывает на заключение мирного соглашения в скором будущем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время пресс-подхода в Германии.

По его словам, американская администрация президента Дональда Трампа «намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения» на Украине. «Мы не будем направлять военных на Украину», – цитирует его заявление ТАСС.

В то же время глава Пентагона уточнил, что США на данный момент не планируют сокращать численность американских войск в Европе.

Хегсет пояснил, что США могут пересмотреть численность американских войск в Европе после урегулирования конфликта на Украине. «Надеясь на скорейшее заключение мирного соглашения по Украине, которое президент [США Дональд Трамп] намерен осуществить, мы сможем пересмотреть дислокацию сил», – отметил он.

Вместе с тем Хегсет сообщил, что США собираются провести оценку присутствия своих сил в мире.

Штутгарт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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