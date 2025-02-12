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Среда, 12 февраля 2025, 14:40 мск

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«Договорились обо всем»: глава МИД Судана высказался о создании базы ВМФ России

Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф заявил, что его страна и Россия пришли к взаимопониманию относительно строительства базы Военно-морского флота РФ в Судане. По его словам, стороны «договорились обо всем» в вопросе создания российской базы в Судане.

«Вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить», – отметил министр по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

О заключении соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Судане стало известно в начале декабря 2020 года. Базу предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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