Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о длительном телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В своей соцсети американский лидер уточнил, что обсуждались такие темы, как Украина, Ближний Восток, энергетика и многие другие международные проблемы.

По словам Трампа, достигнута договоренность о тесной совместной работе и обмене визитами. «У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей», – отметил президент США.

В Кремле подтвердили информацию о разговоре Путина и Трампа. «Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа», – уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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