Европа лишилась ключевой роли в урегулировании конфликта на Украине, поплатившись за свою политику. Такое заявление в соцсети, принадлежащей Илону Маску, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Европа утратила «центральную роль», нанеся ущерб своей экономике отказом от поставок дешевых энергоносителей из РФ и ограничив свое политическое влияние отзеркаливанием действий США», – отметил дипломат, подчеркнув, что нынешний удел европейцев – это «стоять в углу и наблюдать» за тем, что происходит, отмечает «Российская газета».

Напомним, что несколько дней назад Дональд Трамп в свое социальной сети сделал перепост высказывания Владимира Путина о том, что Европа, подобно собаке, будет выполнять то, что ей скажет хозяин – США – и, при этом, послушно вилять хвостом.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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