«Точка невозврата пройдена», – эксперты прокомментировали разговор Путина и Трампа

Вчерашний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, первый за несколько лет, станет отправной точкой для начала переговоров по Украине. Однако как именно будут развиваться события – пока прогнозировать сложно. Тем не менее, процесс пошел, считают политологи.

«Бомба разорвалась в Киеве сильнее ста «Орешников». Президенты Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили массу вопросов, в том числе конфликт на Украине. Точка невозврата пройдена, – написал политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик». – Теперь все, что будет подрывать процесс переговоров третьими сторонами, признается диверсией. В первую очередь, против Трампа.

Стратегия Трампа по итогам конфликта на Украине проста: ошкурить ее до позвоночника в интересах США. Металлы, сельхозземли, газ, нефть, трубопроводные сети, порты – всё. И ничего не оставить Китаю. И договориться с Россией, чтобы все это было в безопасности».

Политолог Павел Данилин в канале «Что-то знаю» обращает внимание на экономическую составляющую беседы двух президентов: «Путин обсудил с Трампом роль доллара в мировой финансовой системе. Очень интересно – речь шла, понятное дело, о санкциях, о том, что США сами стреляют себе в ногу финансовыми рестрикциями.

Убежден, Трамп тут четко понимает, что чем быстрее США отказываются от санкций, тем больше шансов на то, что доллар продолжит коптить небо в качестве главной резервной валюты. Но отыграть назад и отказаться от санкционной политики – это значит показать, что США проиграли? Так или нет? Или, может быть, отыграть назад – это показать, что проиграла Америка Байдена, а Америка Трампа сделала выводы из этой глупости демократов и не проиграла? И если таки отыграть назад, то не слишком ли жирно будет русским?

Все эти мысли в голове Трампа, понятное дело, не дают ему принять правильное решение. Тем более, быстро его принять. Но сам факт обсуждения этой темы президентами США и России наравне с украинским конфликтом – говорит о многом».

Политолог Алексей Чеснаков делает вывод, что разрядка напряжения после вчерашнего разговора «скорее будет, чем нет»: «Версия Трампа выглядит большим прорывом. Это сигнал, что возможность для договоренностей и компромиссов есть.

Какова роль Украины? Как там раньше говорили: «Ничего об Украине без Украины»? Теперь можно и без. И первым был разговор Трампа с Путиным, а не с Зеленским. Значит, стороны работают по своей двусторонней повестке, где украинский кейс важный, но не единственный.

Не перебор ли с надеждами? Для многих это вполне рабочий вариант перехода к переговорам из существовавшего клинча.

Но не стоит думать, что все закончилось. Переговоры будут трудными. Все только начинается. Теперь ждем подробную версию от Путина. Итогов разговора Трампа с Зеленским. И приезда Трампа в Москву. Понаблюдаем».

Как уже сообщал «Новый День», вечером 12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который продлился почти полтора часа, условились о личной встрече и переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждалась тема урегулирования на Украине… Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», – рассказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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