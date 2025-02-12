Путин и Трамп договорились встретиться и урегулировать украинский кризис

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров, которые продлились почти полтора часа, условились о личной встрече и переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждалась тема урегулирования на Украине… Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», – рассказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь Путина добавил, что президент России также поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы Москва и Вашингтон работали вместе. «(Путин) выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»), добавив, что российский лидер пригласил Трампа в Москву.

«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил спикер Кремля.

В свою очередь Дональд Трамп сообщил, что договорился с президентом РФ начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. «Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас», – уточнил президент США в своей соцсети.

По словам Трампа, лидеры двух стран согласились, что хотят положить конец «миллионам смертей» в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, «посещать страны друг друга».

Москва, Анастасия Смирнова

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