Молдавия решила закрыть Российский культурный центр из-за падения БПЛА

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе после падения нескольких беспилотников на территории республики, возложив ответственность за это на Москву.

«МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного Соглашения об учреждении и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении МИД Молдавии.

Этот шаг предпринят в ответ на нарушения молдавского воздушного пространства беспилотниками, которые, как полагает Кишинев, «представляют серьезную угрозу национальной безопасности».

Сегодня в МИД Молдавии был вызван глава российской дипломатической миссии в Кишиневе Олег Озеров. В ходе встречи с послом России был поднят вопрос о падении на территории страны нескольких беспилотников – Кишинев утверждает, что эти БПЛА принадлежат России.

«В ходе встречи молдавская сторона выразила решительный протест против этих неприемлемых нарушений, подчеркнув, что такие инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Республики Молдова. Российскому дипломату сообщили, что подобные действия являются нарушением национального суверенитета и еще одним недружелюбным жестом со стороны Российской Федерации», – сказано в заявлении МИД Молдавии.

Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территории Молдавии, «как конкретное доказательство этих серьезных нарушений в отношении народа» республики.

Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей в принадлежности России упавших в республике беспилотников. По его словам, представленные властями Молдавии доказательства принадлежности обломков дронов неубедительны. «Надписи наносятся любым человеком . Мы не исключаем никаких провокаций со стороны третьих сторон», – цитирует дипломата ТАСС. Он призвал дождаться результатов расследования. «В этой ситуации надо разбираться. Случайные инциденты, они, конечно, имеют место, поэтому это все требует отдельного расследования», – сказал Озеров.

Дипломат также заявил, что у России нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Кишиневом.

Ранее сегодня власти Молдавии сообщили, что прошедшей ночью два беспилотника пересекли воздушное пространство на юге республики, рядом с границей с Украиной, при падении они взорвались, никто не пострадал. Еще один упавший беспилотник был обнаружен на юге республики во вторник. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что упавшие дроны якобы были российскими, однако доказательств не привела.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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