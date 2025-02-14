Зеленский пытается выступить на форуме Африканского союза, но его там слушать не хотят

Стремление Владимира Зеленского во что бы то ни стало выступить на саммите Африканского союза (АС) вызвало протесты участников. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на известные ей электронные сообщения делегатов саммита, который открывается 15 февраля в Аддис-Абебе (Эфиопия), уточняет ТАСС.

Зеленский, отмечает радиостанция, не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран, чтобы попытаться создать противовес влиянию России на континенте. На предстоящий саммит он не получил приглашения для непосредственного участия, но он получил возможность выступить дистанционно. Однако даже такой вариант вызвал протесты, и выступление может быть отменено.

По данным радиостанции, среди противников Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу по итогам саммита должен занять на ротационной основе должность председателя АС. «Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского, – приводит радиостанция мнение одного дипломата. – Это невообразимо».

Нынешняя попытка Зеленского попасть на саммит АС – не первая, указывает радиостанция. За последние три года он активизирует деятельность на этом направлении, стремясь укрепить дипломатические связи с государствами континента, чтобы добиться допуска на саммит.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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