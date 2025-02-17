Небензя допустил скорое завершение «горячей фазы» конфликта на Украине

«Горячая фаза» украинского конфликта кризиса может вскоре закончиться на фоне возможного дипломатического урегулирования конфликта при участии США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», – сказал Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

В то же время дипломат подчеркнул, что прекращение огня и «заморозка» конфликта не гарантируют завершение кризиса. «Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей», – констатировал Небензя.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube