Фон дер Ляйен заявила Келлогу о планах увеличить военный потенциал Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе сегодняшней встречи со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом в Брюсселе заявила о планах увеличить оборонные расходы Евросоюза и военные возможности Украины. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам встречи.

Фон дер Ляйен представила Келлоггу «планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов, укрепляя как европейский, так и украинский военный потенциал».

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Киеву и готов сделать даже больше.

При этом она заявила о «решающей роли» Евросоюза в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины. Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС выделил на эти цели в общей сложности 135 млрд евро (примерно 145 млрд долларов США) – больше, чем любой другой союзник. Это включает в себя 52 млрд долларов военной помощи, что соответствует взносам США, указала она.

Помимо этого, глава Еврокомиссии заявила Келлогу, что ЕС готов работать с США над урегулированием украинского конфликта и над обеспечением «справедливого и прочного мира, которого Украина и ее народ по праву заслуживают».

Келлог ранее заявлял, что европейские представители не будут физически присутствовать за столом переговоров по Украине, но интересы Европы в переговорном процессе будут учитываться. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», – сказал он. Европейские высокопоставленные чиновники настаивали на участии в переговорах по Украине, утверждая, что без них мирное соглашение не будет работать.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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