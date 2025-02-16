«Уступки территорий»: Келлог рассказал об ожиданиях США от России на переговорах

Вашингтон в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине может ожидать от России территориальных уступок. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки», – цитирует Келлога ТАСС. При этом он не уточнил, какие территории имеет в виду.

Также, добавил политик, США могут рассчитывать на то, что Россия «провозгласит отказ от применения силы в будущем».

Келлог также заявил, что план по урегулированию украинского конфликта может быть разработан в течение нескольких дней или недель. «Вы должны дать нам немного времени и передышки, но когда я это говорю, я говорю не о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», – заявил он, передает CNBC. По словам Келлога, в настоящее время существует «двухколейный» подход в вопросе мирных переговоров, при котором представители США поддерживают связь с Россией, а также отдельно с Украиной и странами-союзниками.

Помимо этого, спецпосланник заявил, что европейские представители, возможно, не будут физически присутствовать за столом переговоров, но интересы региона будут учтены. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», – сказал он. Отметим, что европейские высокопоставленные чиновники настаивают на участии в переговорах по Украине, утверждая, что без них мирное соглашение не будет работать. На вопрос, может ли он сформулировать требования к надежным гарантиям безопасности для Украины, Келлогг ответил, что пока не может этого сделать.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные официальные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для потенциального саммита лидеров двух стран. По сведениям собеседников агентства, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта, может состояться в конце февраля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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