Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля – Bloomberg

Высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для потенциального саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их сведениям, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта, может состояться в конце февраля.

Отмечается, что детали встречи и список участников еще прорабатываются, но источники, указывают, что в американскую делегацию, скорее всего, войдут советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланик президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С российской стороны в переговорах могут принять участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор СВР Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Делегациям предстоит определить дату саммита на высшем уровне до начала священного месяца Рамадан в марте, сказал собеседник Bloomberg.

Представители ЕС пока не были проинформированы о планах встречи, однако в ней ожидается участие официальных лиц из Украины, утверждается в статье.

В Белом доме и Кремле не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию, отмечает агентство.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты РФ и США в ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 февраля, договорились немедленно дать поручения своим помощникам начать подготовку к встрече глав двух государств. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Трамп также условились, «что и они сами продолжат контакты, будут ориентироваться на отдельную встречу».

Президент США после разговора с российским коллегой допустил, что его первая встреча с Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube