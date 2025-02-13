В Кремле призвали «не забегать вперед» с условиями урегулирования на Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться в вопросе конкретных условий урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в ответ на вопрос о возможном возвращении некоторых территорий Украине.

«Пока мы бы предлагали не забегать вперед», – сказал Песков журналистам. По его словам, в ходе телефонных переговоров 12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркнули наличие политической воли вести диалог в поисках урегулирования на Украине. Лидеры двух стран согласились относительно того, что «это урегулирование возможно мирными переговорными средствами», напомнил пресс-секретарь президента РФ.

«Дальше нужно дождаться результатов. Хотя бы первых результатов работы совместной», – подчеркнул Песков.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что считает нереалистичным возвращение Украины к границам до 2014 года. Также он отметил, что в американской администрации «не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования» конфликта. После телефонного разговора с президентом РФ Трамп также заявил журналистам, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. При этом он не исключил, что «часть территорий все же вернется».

Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что президенты РФ и США в ходе телефонного разговора договорились немедленно дать поручения своим помощникам начать подготовку к встрече глав двух государств. Также Путин и Трамп условились, что «они сами продолжат контакты, будут ориентироваться на отдельную встречу», – рассказал Песков.

«Работа быстро будет начата. Нужно будет дождаться наработок, и уже можно будет говорить, какое место (встречи президентов РФ и США – прим. ред.) и какие сроки», – добавил он. «Пока о каких-то сроках говорить невозможно, потому что работа в эти дни только будет начинаться», – подчеркнул он. При этом Песков указал, что «есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи – главам государств есть о чем поговорить».

Напомним, накануне Трамп после разговора с президентом РФ допустил, что его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии.

Меж тем, как отметил Песков, Кремлю импонирует позиция нынешней американской администрации по украинскому урегулированию. «Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно сделать все, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации. Мы открыты для диалога», – сказал представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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