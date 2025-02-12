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Среда, 12 февраля 2025, 17:43 мск

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Министр обороны США назвал высший приоритет на Украине для Вашингтона

Пентагон, фото Pixabay

Министр обороны США Пит Хегсет назвал мирное урегулирование конфликта на Украине высшим приоритетом для американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Такое заявление глава Пентагона сделал в Брюсселе на заседании контактной группы западных государств, координирующей поставки оружия Украине.

«Достижение прочного мира – высший приоритет», – цитирует его слова ТАСС.

«И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели», – подчеркнул Хегсет.

По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что «кровопролитие [на Украине] должно остановиться», что чего необходима в том числе «реалистичная оценка поля боя».

Глава Пентагона обратил внимание, что «США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования» конфликта. Нереалистично также возвращение Украины к границам до 2014 года, подчеркнул Хегсет.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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