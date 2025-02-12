Министр обороны США назвал высший приоритет на Украине для Вашингтона

Министр обороны США Пит Хегсет назвал мирное урегулирование конфликта на Украине высшим приоритетом для американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Такое заявление глава Пентагона сделал в Брюсселе на заседании контактной группы западных государств, координирующей поставки оружия Украине.

«Достижение прочного мира – высший приоритет», – цитирует его слова ТАСС.

«И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели», – подчеркнул Хегсет.

По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что «кровопролитие [на Украине] должно остановиться», что чего необходима в том числе «реалистичная оценка поля боя».

Глава Пентагона обратил внимание, что «США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования» конфликта. Нереалистично также возвращение Украины к границам до 2014 года, подчеркнул Хегсет.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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