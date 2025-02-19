Маск согласен: Зеленский хочет не мира, а денег

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с тем, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют лишь деньги.

В своей миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей, который написал, что Зеленский не хочет мира, а хочет денег и власти.

Маск ответил на этот пост, используя эмодзи «100%", отмечает РИА Новости.

Ранее Илон Маск отреагировал на информацию о том, что Зеленский четыре раза уклонялся от направленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в рядах ВСУ.

Бизнесмен в ответ на публикацию об этом поставил два восклицательных знака.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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