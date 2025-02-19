«Он делает противоречивые заявления»: в Кремле ждут позиции Зеленского по урегулированию конфликта

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде сделан «очень-очень важный шаг» в сторону мирного урегулирования в украинском конфликте, однако многое зависит и от политической воли Киева. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима. Тоже многое зависит. Здесь пока вы видите, Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», – сказал Песков журналистам.

У Кремля пока нет представления о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны, добавил он. По словам представителя Кремля, Киев должен определиться с этим.

Российского переговорщика с США по украинскому урегулированию назначит президент РФ, уточнил Песков. «Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», – сказал он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией сообщил, что Вашингтон определился со своим представителем в переговорной группе с Россией по украинскому урегулированию – им стал спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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