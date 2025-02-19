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Среда, 19 февраля 2025, 19:59 мск

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Трамп назвал Зеленского диктатором, который рискует остаться без страны

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Американский лидер назвал его «диктатором без выборов», который рискует потерять собственную страну.

«Диктатору без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией – что, по мнению всех, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллиона погибли напрасно – и это все продолжается…» – подчеркнул Трампа в своей соцсети.

Американский лидер обратил внимание, что «умеренно успешный комик» убедил США потратить $350 млрд «на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать».

«США потратили на $200 млрд долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Почему же сонный Джо Байден не потребовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас – у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет… Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел – это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке», – констатировал Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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