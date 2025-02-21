Конгресс США отказал Зеленскому в дополнительной помощи Украине

Конгресс США не поддерживает идею утверждения нового пакета помощи Украине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на международной конференции консерваторов под Вашингтоном. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского работать над завершением конфликта с Россией.

«В конгрессе нет настроя на это. Ему (Зеленскому – прим. ред.) нужно положить конец этой войне», – подчеркнул Джонсон (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, окажет ли Вашингтон новую финансовую помощь Киеву, если решение украинского конфликта затянется на несколько месяцев.

Ранее США секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что США прекратили продажу оружия на Украину. В связи с этим, по его словам, Киеву придется искать возможные альтернативы поставкам вооружения из Штатов.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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