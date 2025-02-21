Конгресс США рассмотрит законопроект о выходе страны из состава ООН

В Конгресс США внесен законопроект о полном выходе страны из состава ООН. Инициаторы – конгрессмены-республиканцы, по их словам, организация не продвигает американские интересы.

Документ подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях. При этом США не смогут повторно вступить в организацию без санкции сената. Кроме того, республиканцы предлагают выйти из состава любых органов, агентств, комиссий и иных ведомств, формально связанных с ООН.

«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций», – уточняется в законопроекте.

Один из авторов инициативы сенатор Майк Ли заявил, что ООН не продвигает американские интересы. «Организация превратилась в «площадку для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников», – отметил Ли.

В начале февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен вывести страну из состава ООН и прекратить финансирование Ближневосточного агентства организации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube