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Пятница, 21 февраля 2025, 12:00 мск

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В Совбезе России предупредили о новой угрозе со стороны НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Со стороны НАТО усилились угрозы против подводной и портовой критической инфраструктуры России, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Григорий Молчанов.

По его словам, Североатланический альянс разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне.

В качестве объектов для поражения блок рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, а также железнодорожные переправы для доставки топлива, рассказал Молчанов, передает агентство «Прайм».

В Межведомственной комиссии Совбеза РФ рекомендовали усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре. Кроме того, рекомендовано повысить эффективность системы комплексной защиты портовой инфраструктуры России от различных средств нападения противника.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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