Украинский конфликт был спровоцирован, но это не обязательно сделала Россия, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Его не должно было быть. Он был спровоцирован. Это не обязательно означает, что его спровоцировали русские», – сказал он.

По словам Уиткоффа, на тот момент было много разговоров о вступлении Украины в НАТО, «по сути, это стало угрозой для русских, и поэтому нам придется иметь дело с этим фактом».

Политик подчеркнул, что в Москве дали ясно понять, что готовы к завершению конфликта, а за основу мирного урегулирования может быть взят проект стамбульских договоренностей̆ 2022 года.

Уиткофф ожидает, что соглашение по заключению мира на Украине может быть достигнуто «довольно быстро». По его признанию, он «настроен оптимистично». «Я убежден, как и президент, что мы сможем что-то сделать довольно быстро», – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на базе стамбульских соглашений, согласованных в марте 2022 года. Он отмечал, что те соглашения можно взять за основу, но с признанием реалий «на земле».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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