В Германии накануне прошли парламентские выборы, по результатам которых стало очевидно, что единого взгляда на будущее страны у немцев больше нет. Если присмотреться, становится ясно, что раскол прошел фактически по бывшей границе между ФРГ и ГДР.

Марат Баширов, автор телеграм-канала «Политджойстик», анализируя ситуацию, отмечает, что ультраправая «Альтернатива для Германии» набирает больше 45% в Саксонии (территория бывшей ГДР), где «нет работы, много мигрантов, поляки отбирают бизнес». АдГ привлекает избирателей тем, что выступает против миграции, за выход Германии из зоны евро и за возвращение поставок дешевого газа из России. В целом по стране АдГ – на втором месте, на первом – блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Еще несколько лет назад такой высокий результат у АдГ был невозможен. Баширов подчеркивает, что 20% граждан ФРГ, а это 16 миллионов, проголосовали за партию «Альтернатива для Германии» после открытой поддержки со стороны Илона Маска и даже его личной встречи с лидером партии Вайдель. В числе этих избирателей подавляющее большинство – восточные немцы (территория бывшей ГДР), переселенцы из СССР и почти нет мигрантов с исламской религией.

«То есть эти «новые» и «старые» немцы увидели в жесткой политике АдГ и помощи от США – выход для себя. Им неважно, что это открытое вмешательство во внутренние дела их страны. Для них страшнее то, что их сделали гражданами второго сорта, «западные» и «южные» немцы презирают их, а федеральные деньги тратятся на «бедненьких» арабских мигрантов, которые устраивают теракты, грабят и насилуют прямо на улицах. Германия раскалывается, еще и Берлин становится анклавом (тут опять победила партия Шольца) и ее не соединить, как не соединить запад и восток Украины при анклаве Одесса. Кто-то считал, что после падения Берлинской стены все страдания закончатся для ФРГ, но оказалось, что эта иллюзия держалась на дешевых российских газе и нефти. А без них – нет ни дотаций для Восточной Германии, ни равных немцев, а есть баварцы в шапочках с перьями и есть саксонцы в секонд-хенде», – считает эксперт.

Политобозреватель Андрей Перла в канале «Умный еврей при губернаторе» с иронией отмечает, что ненависть политических эмигрантов из России сегодня оказалась обращена не на русский народ, а на немецкий. Точнее, на жителей Восточной Германии, бывшей ГДР. «Как могли эти люди отдать «Альтернативе для Германии» в Саксонии 45% голосов?! Какой ужасный ресентимент – люди не хотят отдавать последнее для борьбы с Россией (которая им ничего плохого не делала, только хорошее), а хотят нормальной жизни... Впрочем, главный итог выборов в Германии в другом. Мерц не создаст правительства до апреля. Стало быть, и резких антироссийских действий от Германии ждать не стоит. Между тем, март для нашей победы может быть решающим», – резюмирует Перла.

Он добавляет, что лидер ХДС Фридрих Мерц, который с большой долей вероятности сменит Шольца на посту канцлера, по сути, «выразил готовность кланяться и прислуживать батюшке Трампу», а значит, и никакого европейского единства не предвидится. «Предвидится Европа «как бы чего не вышло», воевать нельзя мириться, запятая потеряна», – подчеркивает Перла.

Илья Гращенков (телеграм-канал The Гращенков) разделяет мнение, что создать коалиционное правительство Мерцу будет нелегко. «Для коалиционного правительства у АдГ немного не хватает сил, а входить в союз со старой элитой ХДС-СДПГ у нее вряд ли выйдет (хотя такая попытка может быть предпринята). Но, вполне возможно, что АдГ имеет шансы на союз с Левыми, которые в этот раз получают дополнительные 4% и почти 9% голосов и не выпадают из парламента (как многие полагали), а наоборот – растут. Интересно, что немецкие «леваки» и те, кто голосует за АдГ на Востоке, – суть один электорат, такой национал-большевистский. Поэтому не стоит тут делить на право и лево, а лучше вникнуть в то, чего хотят восточные немцы (без комплекса вины) и западные немцы (с комплексом)», – отметил Гращенков.

Как уже сообщал «Новый День», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца на выборах провалилась – ее поддержали лишь около 16% избирателей, что на треть меньше, чем в 2021 году. Шольц уже публично признал поражение своей партии.

Фаворитом избирательной кампании оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с поддержкой около 29% голосов. Этот политик неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и поддерживал идею поставок дальнобойных ракет киевскому режиму.

Второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия с результатом в 13,5% и 8,5% избирателей соответственно. Остальные политические силы балансируют на грани попадания в Бундестаг.

Берлин, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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