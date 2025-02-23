Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает третье место на парламентских выборах и получает худший в истории для себя результат. Как следует из результатов exit poll, ее поддержали лишь около 16% избирателей, что на треть меньше, чем в 2021 году.

Шольц уже публично признал поражение своей партии. «Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах. <...> В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов», – заявил канцлер (цитата по РИА «Новости»).

Фаворитом избирательной кампании оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с поддержкой около 29% голосов. Этот политик неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и поддерживал идею поставок дальнобойных ракет киевскому режиму.

Из данных exit poll следует, что второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия с результатом в 13,5% и 8,5% избирателей соответственно. Остальные политические силы балансируют на грани попадания в бундестаг.

Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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