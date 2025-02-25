«Готовы к дискуссиям»: Путин поддержал идею Трампа сократить оборонные бюджеты

Президент России Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа сократить оборонные бюджеты стран на 50%. Об этом глава российского государства заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, что ранее американский лидер заявил о желании провести конференцию с Россией и Китаем, чтобы предложить сократить оборонные расходы на 50%.

«Мы могли бы договорится с Соединенными Штатами, мы не против. Мы считаем, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет», – сказал Путин, отметив, что Россия готова к дискуссиям по этому вопросу.

Президент РФ при этом подчеркнул, что решение о сокращении расходов на оборону в Китае это «дело Китайской Народной Республики». «Я никак не могу комментировать, как к этому отнесется Китайская Народная Республика», – отметил Путин. Он напомнил, что с американской стороны «были разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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