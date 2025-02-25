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Среда, 26 февраля 2025, 00:14 мск

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Киев согласился на ресурсную сделку с США

Архив. Фото: официальный телеграм-канал Зеленского

Западная пресса со ссылкой на источники сообщила о согласии Киева на сделку с Вашингтоном по разработке полезных ископаемых. По данным агентства Bloomberg, кабинет министров Украины порекомендует 26 февраля подписать соглашение с США.

Вместе с тем влиятельная британская газета The Financial Times уточнила, что Киев согласовал с США условия договора после отказа от требования, согласно которому Украина должна была внести в инвестиционный фонд около $500 млрд.

Судя по сведениям источников западных СМИ, сделка может быть официально заключена до конца февраля.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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