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Среда, 26 февраля 2025, 06:54 мск

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Трамп заявил, что Украине еще есть, чем воевать

Украине хватит запасов оружия до заключения между США и Россией сделки об урегулировании кризиса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Послушайте, это может продолжаться какое-то время. Возможно, до того, как мы заключим сделку с РФ. Смотрите, нам необходима сделка с Россией. Иначе это продолжится», – сказал он в ответ на вопрос о том, какой срок Украина сможет продержаться с действующими запасами вооружений (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что сейчас США не поставляют вооружения Киеву, но не исключил возобновления военной помощи в будущем. «Посмотрим. Просто сейчас мы находимся в процессе переговоров. Мы довольно много вели переговоры по сделке о редкоземельных металлах и многих других вещах», – добавил Трамп.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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