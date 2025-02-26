Премьер Индии с большой вероятностью отметит 9 мая в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели.

«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится», – сказал собеседник агентства.

По его словам, также «прорабатывается вопрос участия в параде на Красной площади парадного расчета индийских вооруженных сил, который должен приехать как минимум за месяц [до парада] для репетиций». Источник уточнил, что сейчас обсуждаются вопросы доставки индийских военных, напомнив о подписании на прошлой неделе Москвой и Нью-Дели соглашения, упрощающего взаимодействие между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что многие приглашенные страны подтвердили свое участие в предстоящих 9 мая в Москве мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в Москве ждут китайского лидера Си Цзинпина.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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