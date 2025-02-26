Дипломаты России и США встретятся для переговоров в Стамбуле

27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации США по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства», – рассказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Москва отвечала взаимностью и также создавала некомфортные условия для работы американского посольства.

«Такая встреча состоится завтра в Стамбуле», – сообщил министр, добавив, что итогам переговоров будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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