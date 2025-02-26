Вашингтон введет пошлины для ЕС и поддержит «европейское миротворчество» на Украине

Вашингтон принял решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на заседании своей администрации.

«Мы приняли решение. Мы очень скоро его объявим. Это будет 25%, говоря в общих чертах. И это будет в отношении автомобилей и всего остального», – уточнил Трамп (цитата по ТАСС).

При этом американский лидер заявил, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. «Мне нравятся европейские страны. <...> Однако Европейский союз был сформирован для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами. Давайте будем честными: Европейский союз был сформирован для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами», – сказал Трамп.

В то же время Вашингтон готов поддержать европейские страны в случае развертывания их миротворцев на территории Украины. «Мы намерены поддержать европейцев. <...> У нас прекрасные отношения с Европой. Миротворчество – это очень просто, а вот заключить сделку [по урегулированию] весьма трудно», – заявил глава Белого дома, добавив, что сначала нужно успешно завершить мирные переговоры.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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