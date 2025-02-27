Эрдоган высказался о перспективах мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что «справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен». Об этом турецкий лидер сказал в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Антониу Кошта.

«Президент Эрдоган поздравил Кошту с новым назначением и заявил, что оживление отношений между Турцией и Европейским союзом отвечает взаимным интересам Турции и ЕС и что от Брюсселя ожидаются конкретные шаги, чтобы проложить путь к развитию отношений. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно и в общих интересах сторон планировать шаги по обеспечению безопасности Европы с участием Турции», – цитирует РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

При этом Эрдоган заявил, что «справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен и что Турция с самого начала стремилась к установлению мира».

Анкара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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