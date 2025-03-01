Глава Госдепа США: в Европе хотят продлить конфликт на Украине еще на год

Европа предлагает продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио CNN после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне – война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», – цитирует Рубио РИА Новости. Чиновник добавил, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению США, нереалистичен.

Напомним, что Трамп встречался с Зеленским накануне – разговор перерос в перепалку, ресурсная сделка, которую анонсировал президент США, заключить не удалось, совместной пресс-конференции не было. Американские СМИ сообщали, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.

Сообщалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским больше не хочет.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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