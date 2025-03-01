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Суббота, 1 марта 2025, 17:23 мск

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Медведев раскрыл, с кем Россия готова вести переговоры по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги, но они должны соответствовать реалиям на земле и Конституции РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о готовности Москвы к компромиссам для урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Москве и Киеву придется пойти на определенные уступки, чтобы заключить «сделку» по Украине.

Медведев добавил, что Россия готова обсуждать урегулирование на Украине с теми, кто готов к общению, а не с «дрессированными животными», которые работают за корм хозяина.

«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина. Тем более что, как правило, хозяин кормит такой скот для последующей отправки на бойню», – сказал зампред Совбеза РФ.

Политик также отметил, что европейские лидеры, которые поддержали Зеленского после его перепалки с Трампом, «побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло», поскольку Европе жизненно необходима опека США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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