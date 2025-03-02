Лавров: США хотят мира, а Европа требует «продолжения банкета» в виде войны

Новые власти США во главе с президентом Дональдом Трампом прямо говорят, что хотят мира, а Европа требует «продолжения банкета» в виде войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». Фрагменты опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, представители новой американской администрации желают «руководствоваться здравым смыслом» и их позиция состоит в стремлении завершить конфликты. В этом команда Трампа отличается от администрации Джо Байдена, отметил Лавров.

«Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует «продолжения банкета» в виде войны? Европа», – сказал министр иностранных дел РФ.

Вместе с тем Лавров указал, что «последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике». «Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, А.Гитлер», – пояснил министр. Лавров при этом напомнил про недавние высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен заявившей, что «для Украины сейчас мир хуже войны», а также про обещания британского премьера Кира Стармера поставить Киеву в этом году самую большую партию оружия. Также он упомянул идеи Франции и Великобритании отправить европейских миротворцев на Украину, назвав дискуссию в Европе об этом «наглостью» и продолжением «науськивания» киевского режима на войну против России.

В то же время, «если ретроспективно посмотреть на историю, американцы не играли никакой подстрекательской и тем более «зажигательной» роли», – убежден Лавров.

При этом, как считает глава МИД РФ, президент США Дональд Трампа ведет себя корректно. «Президент Д.Трамп все понимает. Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: «Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон»», – отметил Лавров.

Министр назвал Трампа прагматиком, который руководствуется лозунгом «здравый смысл». Он означает, по его словам, переход к другому способу ведения дел. «Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», – заключил он. Лавров обратил внимание на то, что «Трамп не зря сейчас все время говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, что должен быть здравый смысл». «А здравый смысл Вашингтона диктует «отойти в сторону», – отметил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, представители команды Трампа – госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц – «абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди». Министр подчеркнул, что в диалоге с Россией они исходят из того, «что они не командуют нами, и мы ими не командуем».

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», – сказал Лавров.

Вместе с тем, указал он, Россия и США «никогда не будут мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики» – Москва и Вашингтон признали это в Эр-Рияде.

«Там, где мы видим совпадение интересов, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать его для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты. Там, где интересы не совпадают (это тоже сказал госсекретарь США Марко Рубио), обязанность ответственных держав – не допустить, чтобы это несовпадение деградировало в конфронтацию. Это абсолютно наша позиция», – резюмировал министр.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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