Добиться мира на Украине будет тяжело: в Кремле оценили перепалку Зеленского с Трампом

В Кремле прокомментировали перепалку Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля. Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков назвал произошедшее в Овальном кабинете беспрецедентным событием. По его словам, Зеленский «продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей как минимум». Перепалка в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет добиться мирного урегулирования на Украине, так как Киев хочет продолжения войны, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин «принял во внимание произошедшее» в Белом доме. «Безусловно он (Путин – прим. ред.) знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все ее нюансы президент знает», – сказал Песков журналистам.

По его словам, после перепалки Зеленского и Трампа российская сторона еще раз «убедилась в правоте Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику». «Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», – добавил Песков.

Пресс-атташе Кремля также отметил, что поведение Зеленского на переговорах с Трампом «продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины». «Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны», – сказал Песков. «В этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», – подчеркнул он.

В Кремле при этом сочли заявления Зеленского об отказе уступать территории, которые находятся под контролем России, как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле.

«Президент Путин неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы. Но с тех пор, за 2,5 года ситуация на земле поменялась. Только слепой может этого не видеть, и глухой – не хотеть этого слышать», – отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля высказал мнение, что коллективный Запад начал «утрачивать свою коллективность», распадаться на группы стран, но наиболее воинственная, поддерживающая продолжение конфликта на Украине, группа сохраняет свои позиции.

«Остается группа стран, которая скорее составляет «партию войны», которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски эвентуальных мирных планов»,– сказал Песков. В то же время, подчеркнул он, «говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, институализированный мирный план, пока не приходится».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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