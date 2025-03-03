Вашингтон не исключил возобновление переговоров с Зеленским, но при определенных условиях

Переговоры Вашингтона с главой киевского режима Владимиром Зеленским не исключены, если он выполнит несколько условий. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем [на встрече с Трампом 28 февраля], готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Я думаю, мы не просим слишком много», – сказал представитель администрации США (цитата по РБК).

Уолтц также обратил внимание, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. По его словам, ситуация в Овальном кабинете показала, что Зеленский «совсем не готов говорить о мире».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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