Запрет Трампа на помощь Украине вступил в силу

Распоряжение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине вступило в силу в 01:30 (04:30 по мск) по Гринвичу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщали, что пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, ничего нового ВСУ от Америки не получат.

«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», – сообщил ведущий в эфире телеканала Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.

Как уточнял Блумберг, речь идет о военном оборудовании, не находящемся на Украине, а перемещаемом на кораблях, самолетах, а также находящемся в транзитных зонах Польши.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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