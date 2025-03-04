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Вторник, 4 марта 2025, 12:36 мск

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Правительство Венгрии поддерживает решение Трампа приостановить военную помощь Украине

Фото: пресс-служба правительства Венгрии

Правительство Венгрии согласно с решением администрации Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, в то время как ЕС обсуждает новый пакет помощи в размере 20 миллиардов долларов, против которого выступает Будапешт, сообщает Politico.

Представитель правительства Виктора Орбана, как сообщает Guardian, заявил, что «президент США и венгерское правительство разделяют одну и ту же позицию: вместо продолжения поставок оружия и войны необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать мирные переговоры».

Напомним, что США сегодня в с 04:30 утра по московскому времени не предоставляют новую военную помощь для Киева. Речь шла о технике и оборудовании, что до начала запрета перемещалось кораблями, самолетами, а также находилось в транзитных зонах Польши.

В СМИ уже звучит гипотеза: того, что есть у ВСУ на данный момент, на поле боя хватит до начала лета.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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