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Вторник, 4 марта 2025, 19:36 мск

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США, Европа и Киев больше не могут воевать против России – вице-президент Вэнс

вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото Reuters

США, Европа и киевские власти больше не могут продолжать вести боевые действия против России в конфликте на Украине. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров.

«Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. Президент [США Дональд Трамп] пытается подать четкий сигнал, что украинцам надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с ним сделку о полезных ископаемых», – цитирует ТАСС заявление Вэнса.

По его словам, Вашингтон верит, что его завершение наилучшим образом отвечает интересам американского народа, уточняет РИА «Новости».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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