«Зафиксировал победу над Зеленским», – политологи оценили выступление Трампа в Конгрессе

Заранее разрекламированное выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе не принесло никаких громких сенсаций, однако глава Белого дома подчеркнул, что благодаря ему Владимир Зеленский согласился и на сырьевую сделку, и на мирные переговоры, отмечают российские политологи.

Так, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в комментарии для телеграм-канала «Пацаны Трампа» заявил: «Никаких сенсаций по украинскому вопросу не было. Трамп сказал о письме Зеленского. Было ли это письмо в действительности, или он так интерпретировал его запись в богомерзком «Х», запрещенном в России, но Трамп сказал, что Зеленский готов подписать соглашение по редкоземам и готов к неотложным переговорам о длительном мире. Посмотрим, как это будет работать на практике. Если вспомнить всю историю украинской дипломатии с 2014 года, то я бы сказал, что очень четко их подход к переговорам описал мой коллега по МГИМО Николай Силаев: «Редкая бессовестность». Я думаю, Зеленский или тот, кто придет на его место, еще не раз удивит американцев, которые к этому еще непривычны».

Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале пишет, что Трамп фиксирует победу над Зеленским сразу на нескольких уровнях: «Личном. Раскрывает информацию о письме Зеленского, демонстрируя, что президент Украины признает поражение не только публично, но и в частном порядке. Ресурсном. Трамп фиксирует, что Украина готова подписать договор по редкоземельным металлам в любое время, которое будет удобно США. То есть теперь Киев должен уговаривать Вашингтон взять их ресурсы. Не исключено, что демарш Зеленского в Белом доме приведет к пересмотру ряда условий договора и обойдется украинцам в несколько десятков миллиардов долларов. Политическом. По мирному треку также фиксируется жесткая позиция. Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского, и его будут использовать и далее».

Как уже сообщал «Новый День», президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности приступить к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. По словам американского лидера, в документе также есть согласие Украины подписать ресурсную сделку в любое удобное для США время.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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