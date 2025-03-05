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Среда, 5 марта 2025, 09:05 мск

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Трамп заявил о «важном письме» от Зеленского с заверением сесть за стол переговоров

Скрин видео трансляции Белого дома

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности приступить к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. По словам американского лидера, в документе также есть согласие Украины подписать ресурсную сделку в любое удобное для США время.

«Сегодня я получил важное письмо от украинского президента Зеленского. В нем говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир», – сказал Трамп.

Президент США также отметил, что получил от Москвы сигналы о готовности к началу мирного урегулирования на Украине. «Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

«Настало время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства, пора положить конец бессмысленной войне», – добавил американский лидер, подчеркнув, что для этого «нужно говорить с обеими сторонами».

Накануне Зеленский опубликовал заявление о скандале в Белом доме, в котором лишь выразил сожаление по поводу случившегося, и заявил о готовности работать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира на Украине. Также он заявил, что Киев готов подписать соглашение с США об украинских полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате».

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США и заявил, что тот продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский прибыл в США, не была заключена.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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