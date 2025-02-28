Президент США Дональд Трамп упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского в неуважении. Судя по сообщениям западной прессы, гость Белого дома из Украины вел себя излишне вызывающе. В итоге оказалось, что ресурсное соглашение Киева и Вашингтона не подписано, а Зеленский досрочно покинул Белый дом.

В ходе разговора под камеры Зеленский неоднократно пытался обратить внимание Трампа, что Россия способна нарушить мирное соглашение и ему требуются гарантии. В ответ американский лидер пресекал эти высказывания. «То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране», – обратил внимание Трамп в начале встречи с Зеленским в Белом доме.

Во время дискуссии Трамп также потребовал от Зеленского «благодарности» за всю поддержку, которую США уже оказали Киеву в её борьбе против России. Глава киевского режима призывал «не идти на компромиссы» с Москвой. На этом президент США заявил, что занимает нейтральную позицию в войне, которая длится уже три года. «Я за Украину и за Россию», – подчеркнул Трамп.

В итоге, по выражению западных журналистов, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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