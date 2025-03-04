Зеленский присягнул на верность Трампу, но не извинился за скандал в Белом доме

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал заявление о скандале в Белом доме, но так и не принёс извинения президенту США Дональду Трампу. Он лишь выразил сожаление по поводу случившегося.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», – написал Зеленский, добавив, что готов работать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира на Украине.

«Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате», – добавил он.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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