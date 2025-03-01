Трамп: «Я и Путин хотим мира, а Зеленский – продолжать воевать»

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским, которая закончилась скандалом, заявил, что Вашингтон хочет немедленного прекращения украинского конфликта, но Киев хочет продолжать воевать.

«Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он (Зеленский – прим. ред.) хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям», – сказал глава Белого дома журналистам (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что президент России Владимир Путин «тоже хочет положить этому конец». А «этот человек (Зеленский) хочет, чтобы мы продолжали воевать», – продолжил Трамп.

Американский лидер указал, что Украине не понравится продолжать сражаться без поддержки США – «без нас он (Зеленский – прим. ред.) не победит». По его словам, во время переговоров в Белом доме Зеленский переоценил свои возможности, и ему нужно заявить о стремлении к миру. В противном случае Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями, предупредил Трамп. «Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все, как есть, и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше», – сказал он.

На вопрос, что Зеленский должен сделать, чтобы возобновить диалог с США, Трамп ответил, что тот должен сказать, что хочет мира. Также для этого он должен перестать критиковать президента РФ Владимира Путина, отметил американский лидер.

«Он (Зеленский – прим. ред.) должен сказать: «Я хочу заключить мир». Ему не нужно стоять и говорить про Путина – это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: «Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну». Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это, наконец», – подчеркнул Трамп.

Также журналисты поинтересовались у Трампа о возможности продолжения переговоров с Зеленским, к которым тот захотел вернуться сразу после перепалки. Президент США на это сказал, что «не может этого допустить».

Напомним, что вчерашняя встреча Трампа с Зеленским переросла в перепалку и закончилась досрочно. Ресурсную сделку, которую анонсировал президент США, подписать не удалось, совместную пресс-конференцию отменили. Американские СМИ сообщали, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. Зеленский, комментируя итоги произошедшего, отказался извиняться, сообщив прессе, что не сделал ничего плохого.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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