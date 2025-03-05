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Среда, 5 марта 2025, 15:36 мск

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Путин потребовал как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Скрин видео Кремля

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД призвал как можно быстрее принять обновленную концепцию государственной миграционной политики. По его словам, это нужно сделать уже в текущем году.

Путин поручил МВД изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из рубежа.

«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», – сказал глава государства.

Президент добавил, что нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников, а также проработать меры поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, особенно если они имеют соответствующую квалификацию, образование и «нужны нашей экономике».

Путин также заявил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности», – указал глава государства.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», – подчеркнул президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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