Зимбабве подала заявку на присоединение к БРИКС

Зимбабве подала заявку на вступление в объединение БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира.

«В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа», – сказал дипломат по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Мурвира выразил надежду, что решение будет консенсусным.

Ранее в министерстве иностранных дел Бразилии заявили, что в БРИКС наблюдаются институциональные проблемы, обусловленные расширением объединения. Увеличение количество участников привело к «дублированию работы между существующими механизмами».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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