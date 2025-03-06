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Четверг, 6 марта 2025, 20:48 мск

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Западные СМИ узнали о главном требовании Вашингтона на переговорах с Киевом

Фото Reuters

Вашингтон требует от Киева согласия на быстрое прекращение огня в зоне боевых действий на Украине. По данным источников Bloomberg, это стало одним из условий подписания сделки по полезным ископаемым, и именно по этой причине это соглашение ещё не подписано.

Как отмечает агентство, европейским чиновникам сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку Вашингтона и Киева по минералам с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по быстрому прекращению огня с Россией. Вашингтон дал понять, что Трамп готов завершить соглашение по природным ресурсам, которое было приостановлено после его ссоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, при условии, что глава киевского режима «согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

По сведениям Bloomberg, эти дополнительные условия стали главной причиной срыва сделки, несмотря на заявления Трампа и Зеленского готовности к подписанию соглашения. При этом некоторые источники заявили, что в ближайшие дни могут произойти подвижки. Другие официальные лица предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен своей способностью менять свое мнение.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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