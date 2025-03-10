Великобритания видит угрозу собственным интересам в диалоге между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки РФ. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии «сдерживания» Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. В связи с этим британские власти ставят целью подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации США в отношении украинского конфликта, указывают в российской спецслужбе.

Как отметили в СВР, Лондон крайне раздражен тем, что американский президент Дональд Трамп «ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». По итогам визита британского премьера Кира Стармера в США «на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что «верные друзья» де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности», – сказано в заявлении.

«В складывающейся ситуации британские власти считают «неотложным приоритетом» подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и «профильными» НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как «человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля», – отметили в СВР.

В Лондоне опасаются, что вероятная потеря контроля над Украиной подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств и организации морской «блокады» России.

Вместе с тем, указывают в СВР, кабинет Стармера активизирует усилия по укреплению «устойчивости киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона». «Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании. Тем не менее, в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться «шумом из ничего», поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы, – говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки также заявили, что сегодня Британия, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного «поджигателя» глобального конфликта. «При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове», – отметили в спецслужбе. В СВР подчеркнули, что пришло время послать ясный сигнал Лондону, что усилия по разжиганию конфликта ни к чему не приведут.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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