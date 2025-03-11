В Саудовской Аравии начались переговоры «США – Украина»

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины, сообщает украинский МИД.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию, но он в переговорном процессе не участвует.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих говорила, что американцев на встрече, помимо Рубио, представят спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube