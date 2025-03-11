Лукашенко едет к Путину

На этой неделе в Москве состоится встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Об этом во время общения со СМИ сообщил Дмитрий Песков. По его словам, лидер Белоруссии «всегда желанный гость» в России.

В Кремле еще 4 марта рассказывали о готовящемся визите Лукашенко в Россию. Песков в ходе брифинга пояснял, что одной из основных тем грядущей встречи станет урегулирование украинского конфликта.

Также пресс-секретарь главы страны говорил, что лидеры РФ и Белоруссии могут обсудить совместную работу по поиску редкоземельных металлов в республике. Правда, отмечалось, что пока конкретных планов на этот счет нет.

26 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. В соответствии с этим соглашением стороны обязуются оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы для независимости, конституционного строя или внешних границ Союзного государства. Председатель СФ Валентина Матвиенко тогда отмечала, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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