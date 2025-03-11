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Вторник, 11 марта 2025, 19:24 мск

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Генсек НАТО поддержал идеи Трампа по Украине

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал линию президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув, что «его усилия привели к прорыву в вопросе мирных переговоров».

«По ситуации на Украине я принимаю сторону президента Трампа. Необходимо подчеркнуть, что благодаря ему произошел прорыв, и начались переговоры о мирном урегулировании, в котором нуждаются украинцы», – заявил Рютте, слова которого цитирует ТАСС.

В то же время генсек НАТО отметил, что есть «иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины» после прекращения огня, кроме «отправки европейских сил».

«Это хорошо, что Франция и Великобритания приняли инициативу, что когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей – это отправка европейских наземных сил на Украину, но и есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент Трамп, мир еще не достигнут», – сказал Рютте.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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